Угорсько-український конфлікт обговорять на вищому рівні [ Редактировать ]
Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто говоритиме про угорсько-український конфлікт із послом США в Угорщині - Девідом Корнштейном. Про це повідомляють тамтешні ЗМІ.
Така заява пролунала після того, як Сполучені Штати закликали Будапешт не блокувати співпрацю України і НАТО через освітній закон.
Нагадаємо, напередодні вітчизняне МЗС оголосило одного з консулів Угорщини у Береговому персоною нон-ґрата. У відповідь Будапешт заявив, що вишле українського консула.
Голова МЗС України Павло Клімкін назвав таку реакцію "абсолютно і фундаментально неадекватною" і пообіцяв працевлаштування українському дипломату.
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