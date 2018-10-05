Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто говоритиме про угорсько-український конфлікт із послом США в Угорщині - Девідом Корнштейном. Про це повідомляють тамтешні ЗМІ.

Така заява пролунала після того, як Сполучені Штати закликали Будапешт не блокувати співпрацю України і НАТО через освітній закон.

Нагадаємо, напередодні вітчизняне МЗС оголосило одного з консулів Угорщини у Береговому персоною нон-ґрата. У відповідь Будапешт заявив, що вишле українського консула.

Голова МЗС України Павло Клімкін назвав таку реакцію "абсолютно і фундаментально неадекватною" і пообіцяв працевлаштування українському дипломату.