Координатора ОБСЄ Тоні Фріша пустили не до всіх українських ув'язнених на Донбасі. Про це у своєму Facebook написала Уповноважена з прав людини Людмила Денисова.

Натомість російська сторона передала список своїх осіб, яких координатор спеціальної моніторингової місії має відвідати в Україні. Денисова запевнила, що Україна перевірить місцеперебування цих людей. Омбудсмен додала - багато українців, ув'язнених на окупованому Сході, хочуть відбувати покарання на територіях, підконтрольних Україні. Проте обмін блокує російська сторона.