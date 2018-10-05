Координатора ОБСЄ не пустили до українських ув'язнених на Донбасі [ Редактировать ]
Координатора ОБСЄ Тоні Фріша пустили не до всіх українських ув'язнених на Донбасі. Про це у своєму Facebook написала Уповноважена з прав людини Людмила Денисова.
Натомість російська сторона передала список своїх осіб, яких координатор спеціальної моніторингової місії має відвідати в Україні. Денисова запевнила, що Україна перевірить місцеперебування цих людей. Омбудсмен додала - багато українців, ув'язнених на окупованому Сході, хочуть відбувати покарання на територіях, підконтрольних Україні. Проте обмін блокує російська сторона.
по теме
В ОБСЄ закликали розпочати розмінування Донбасу
В ОБСЄ закликають до невідкладного розмінування населених пунктів та пунктів пропусків вздовж лінії розмежування. На цьому наголосив представник спостережної місії в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік
В ОБСЄ закликали до розмінування прифронтових населених пунктів
В ОБСЄ закликають до невідкладного розмінування населених пунктів та пунктів пропусків вздовж лінії розмежування
На Донбасі за 2018 рік загинули 23 дитини
Тільки цього року 23 дитини були поранені або загинули внаслідок бойових дій на Донбасі. Таку інформацію спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила у Твіттері
В ОБСЄ назвали кількість загиблих на Донбасі дітей
Тільки цього року 23 дитини були поранені або загинули внаслідок бойових дій на Донбасі. Таку інформацію спеціальна моніторингова місія ОБСЄ оприлюднила у Твіттері
Гибель детей на Донбассе: ОБСЕ шокировала данными
СММ ОБСЕ зафиксировала десятки смертей детей на Донбассе в 2018 году