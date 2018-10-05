У Миколаєві маршрутка з пасажирами "влетіла" у вантажівку [ Редактировать ]
Замість роботи та школи - лікарня. Так закінчилася ранкова поїздка для пасажирів миколаївської маршрутки. Ущерть заповнений людьми, на швидкості мікроавтобус в'їхав у припарковану вантажівку. Як виявилося, водій просто її не помітив. Деталі знають наші кореспонденти.
Ранок. Година пік. Одна з маршруток влітає у вантажівку, що просто стояла на узбіччі.
"Водій пояснив, що його дезорієнтувало сонячне випромінювання зранку, коли він був на маршруті №43, він допустив наїзд на перешкоду у вигляді великогабаритного транспортного засобу Scania - він не впорався з керуванням", - повідомив Юрій Король, інспектор Патрульної поліції Миколаєва.
Маршрутка була повна. 12 пасажирів дістали травми різного ступеня тяжкості. Їх доправили до лікарень. Водії ж не постраждали. Патрульні стверджують - провини водія вантажівки - немає.
"Він нічого не порушував. Він стояв припаркований не в зоні дії дорожнього знаку "Стоянка, зупинка заборонена". Правил він не порушував", - запевняє Юрій Король, інспектор Патрульної поліції Миколаєва.
До дитячої обласної лікарні доправили 7 постраждалих унаслідок ДТП. Після обстеження та надання медичної допомоги шістьох - відпустили додому. Ще одну дитину залишили у стаціонарі. Загрози її життю немає.
"Один ребенок с травмой носа. Он остался у нас под наблюдением. Травмы - в основном ушибы, ссадины, несколько детей получили сотрясения головного мезга", - повідомив Олександр Пліткін, головний лікар Миколаївської обласної дитячої лікарні.
А от дорослим пасажирам маршрутки пощастило менше. Дві пенсіонерки - у травматологічному відділенні з переломами. Наскільки серйозні ці травми, лікарі прогнозувати наразі не беруться.
"У одной заподозрен перелом костей таза. На компьютерной томограмме выявлен перелом боковых масс крестца и перелом 4 поперечного отростка справа. А вторая больная - подозрение на перелом дна вертлужной впадины", - розповідає Анатолій Тришновський, заступник головного лікаря Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва.
Чому водій маршрутки не помітив вантажівку та чи був він тверезим - встановлює експертиза. Відкрито кримінальне провадження. Винуватцеві ДТП загрожує до 3-х років позбавлення волі.
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