Війна на Донбасі

Почнемо з останніх повідомлень зі сходу країни. Там поранено чотирьох українських бійців.

Російські бойовики 20 разів відкривали вогонь, 5 разів - із забороненої Мінськими угодами зброї. З важких мінометів окупанти обстріляли Луганське. А по оборонцях Кримського, Оріхового і Травневого ворог бив із мінометів 82-го калібру.

Чотири обстріли зафіксовано вже сьогодні вранці.