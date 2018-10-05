На Донбасі від куль бойовиків постраждали військовослужбовці [ Редактировать ]
Почнемо з останніх повідомлень зі сходу країни. Там поранено чотирьох українських бійців.
Російські бойовики 20 разів відкривали вогонь, 5 разів - із забороненої Мінськими угодами зброї. З важких мінометів окупанти обстріляли Луганське. А по оборонцях Кримського, Оріхового і Травневого ворог бив із мінометів 82-го калібру.
Чотири обстріли зафіксовано вже сьогодні вранці.
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