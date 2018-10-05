У США вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні [ Редактировать ]
У Вашингтоні запалили свічки, вшановуючи роковини Голодомору. Ця акція почалася ще 1 вересня і має відбутися в найбільших містах світу.
Подія в американській столиці збіглася з рішенням Сенату США, який визнав голодомор геноцидом проти українців. У такий спосіб було поставлено крапку в історичних суперечках, які тривали не один десяток років.
Сенатори у своїй резолюції засудили радянський режим та висловили співчуття всім, хто пережив цю трагедію, а також родичам загиблих.
Американські українці весь цей час тисли на своїх конгресменів, вимагаючи офіційного визнання геноциду.
по теме
Израильский правозащитник собрал архив о трагедии в Бабьем Яру
Ему повезло - пятилетний Амик Диамант вместе с матерью успел вырваться из уже практически окруженного фашистами Киева
В Новой Каховке отметили 66-летие Дня Города
Праздничное шествие, Чемпионат мира по силовому экстриму и больше 500 литров ухи приготовили в честь городского праздника
У Німеччині відзначають День Єдності
Третього жовтня 1990 року колишня Німецька Демократична республіка увійшла до складу Федеративної Республіки Німеччини - таким чином німецькі землі об'єдналися після понад півсторічного розділення "залізною завісою"
Благотворительная организация "Фонд Бумбураса" ко Дню Города отреставрировала в Мариуполе Греческую площадь
Мариуполь празднует юбилей - сегодня городу исполнилось 240 лет. В день рождения здесь открыли отреставрированную Греческую площадь
Украина получила от США $1 млрд
Украина с 2014 года получила от США более 1 млрд долларов на усиление обороноспособности