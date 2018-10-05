У Вашингтоні запалили свічки, вшановуючи роковини Голодомору. Ця акція почалася ще 1 вересня і має відбутися в найбільших містах світу.

Подія в американській столиці збіглася з рішенням Сенату США, який визнав голодомор геноцидом проти українців. У такий спосіб було поставлено крапку в історичних суперечках, які тривали не один десяток років.

Сенатори у своїй резолюції засудили радянський режим та висловили співчуття всім, хто пережив цю трагедію, а також родичам загиблих.

Американські українці весь цей час тисли на своїх конгресменів, вимагаючи офіційного визнання геноциду.