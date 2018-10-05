Колишній адвокат розстріляв поліцейських [ Редактировать ]
Нова інформація про стрілянину в американському штаті Південна Кароліна. Кількість постраждалих виявилася більшою, ніж спершу повідомляла поліція.
П'ятеро цивільних і семеро поліцейських зазнали поранень, один правоохоронець від отриманих ушкоджень помер.
Нападника затримали. Ним виявився 74-річний колишній адвокат. Він відкрив вогонь, коли поліцейські прийшли до його будинку з ордером на обшук. У штаті оголосили жалобу за загиблим правоохоронцем.
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