Нова інформація про стрілянину в американському штаті Південна Кароліна. Кількість постраждалих виявилася більшою, ніж спершу повідомляла поліція.

П'ятеро цивільних і семеро поліцейських зазнали поранень, один правоохоронець від отриманих ушкоджень помер.

Нападника затримали. Ним виявився 74-річний колишній адвокат. Він відкрив вогонь, коли поліцейські прийшли до його будинку з ордером на обшук. У штаті оголосили жалобу за загиблим правоохоронцем.