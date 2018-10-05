У Бердянську виявили контрабандні цигарки на мільйон гривень [ Редактировать ]
Контрабандних цигарок на мільйон гривень виявили прикордонники у Бердянську.
Тютюнові вироби були виготовлені в Білорусі, Молдові та Росії. Під час обшуку у місцевого жителя знайшли 50 тисяч пачок із цигарками.
Правоохоронці також виявили 400 літрів спирту. Тривають слідчі дії.
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