У Польщі кортеж президента збив дитину [ Редактировать ]
У польському місті Освенцим поліцейський автомобіль, який супроводжував кортеж президента країни Анджея Дуди збив дев'ятирічного хлопчика.
Дитина саме перетинала вулицю пішохідним переходом. Дуда одразу ж зупинив колону, вибіг до хлопчика, і перевірив, чи з ним усе гаразд. А ті, хто супроводжували Дуду, викликали швидку. За словами речника президента - дитина отримала незначні травми. Згодом польський очільник відвідав постраждалого у лікарні й тепер підтримує контакт із його батьками.
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