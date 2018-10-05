У польському місті Освенцим поліцейський автомобіль, який супроводжував кортеж президента країни Анджея Дуди збив дев'ятирічного хлопчика.

Дитина саме перетинала вулицю пішохідним переходом. Дуда одразу ж зупинив колону, вибіг до хлопчика, і перевірив, чи з ним усе гаразд. А ті, хто супроводжували Дуду, викликали швидку. За словами речника президента - дитина отримала незначні травми. Згодом польський очільник відвідав постраждалого у лікарні й тепер підтримує контакт із його батьками.