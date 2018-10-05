На выходных Украину накроют магнитные бури [ Редактировать ]
В воскресенье и понедельник, 7 и 8 октября, в Украине ожидаются магнитные бури. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Так, по данным астрономов, в воскресенье буря ожидается слабая, а в понедельник она усилится.
Также магнитная буря ожидается в среду и четверг, 10 и 11 октября.
Бури могут влиять на энергетические системы, космические аппараты и наземные системы.
Метеозависимым людям медики советуют сократить всевозможные эмоциональные и физические нагрузки, отдыхать и быть спокойными.
Смотрите, в каких еще числах ожидаются магнитные бури в октябре.
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