В воскресенье и понедельник, 7 и 8 октября, в Украине ожидаются магнитные бури. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Так, по данным астрономов, в воскресенье буря ожидается слабая, а в понедельник она усилится.

Также магнитная буря ожидается в среду и четверг, 10 и 11 октября.

Бури могут влиять на энергетические системы, космические аппараты и наземные системы.

Метеозависимым людям медики советуют сократить всевозможные эмоциональные и физические нагрузки, отдыхать и быть спокойными.

Смотрите, в каких еще числах ожидаются магнитные бури в октябре.