Новий навчальний рік розпочався для 85 інтершколярів. Протягом дев'яти місяців майбутніх медійників навчатимуть секретів кіно-, і телевиробництва. Cвоїми мріями та очікуваннями від "Інтершколи" учні поділилися і з нашими журналістами.

Олег у минулому правоохоронець, в "Інтершколу" прийшов, аби стати сценаристом.

"Хочу себя попробовать в новом амплуа - я иногда пописываю немножко в свободное от работы время... стихи, прозу... И думаю, что у меня это может получиться", - говорить Олег Четвертний, учень "Інтершколи".

Змінити професію на телевізійну давно мріяв і Єгор. Хлопець каже - відтепер став до кар'єри режисера на крок ближче.

"Інтер" - один із найкращих каналів на українському телебаченні. Тому якщо починати свою кар'єру, то тільки тут", - переконаний Єгор Шинкаренко, учень "Інтершколи".

Є серед новобранців і телевізійники з досвідом. Удосконалити свою майстерність вирішили 27 працівників медіагрупи. Роман уже рік - асистент оператора, каже, "Інтершкола" - це чудова можливість навчатися, так би мовити, без відриву від виробництва.

"Хочется отснять свой интересный фильм, чтобы он был с каким-то смыслом, вложить какую-то частичку себя, в этот фильм", - говорить Роман Матвієнко, учень "Інтершколи".

В "Інтершколі" цікаво не лише навчатися, а й викладати, розповідає відомий український режисер Роман Ширман. Він з "Інтершколою" вже тринадцятий рік поспіль. Від самого заснування. Каже, що з кожним набором розвивається разом з учнями.

"Обучение здесь очень тесно связано с производством, ведь все университеты где учат будущих режиссеров, операторов, все же мечтают как-то приблизиться к производству. Это не теоретический рассказ, это - практическая работа", - говорить Роман Ширман режисер, викладач "Інтершколи".

Старт заняттям - дали кінохлопавкою. А творчих успіхів та цікавого навчання побажало інтершколярам керівництво медіагрупи.

"Наши руководители групп, наши руководители подразделений и наши профессиональные ключевые сотрудники "Интер медиагруп" все 9 месяцев, я даже не могу сказать, что они у нас в гостях, они здесь у себя, потому, что они живут нашими проблемами, они переживают о наших неудачах, и они очень радуются нашим достижениям", - наголосила Ірина Бутко, керівник проекту "Інтершкола".

Зараз до занять приступили продюсери, оператори, режисери, редактори та сценаристи. Протягом місяця до них, приєднаються журналісти ведучі та телемалята.