Нестримна жага до життя і бажання творити. Федір Романов - український художник, який навчився жити з рідкісною хворобою, згодом переборов іще й онкологію, створив сім'ю та почав писати. Тепер митець мріє про відкриття своєї художньої студії. Чоловік хоче власним прикладом показати - немає нічого неможливого. Подробиці у сюжеті Магди Кривов'яз.

Від самого дитинства доля випробовує його на міцність. Федір народився з рідкісною хворобою. У нього недорозвиненість кінцівок. Батьки відмовилися від нього, тож усе своє дитинство чоловік провів у спецінтернаті.

"После интерната таких как я отправляют в другой интернат и всю жизнь живешь в интернате. С любой ситуации есть выход", - переконаний Федір Романов, художник.

Федір ніколи не занепадав духом. І у нього вийшло перебороти долю. Хлопець зміг поступити до училища у Луганську. Проте на цьому його життєві іспити не скінчилися. У 2004 році Федору довелося боротися ще й з лейкозом. Розповідає - почав малювати саме після того, як захворів.

"Картина - это ты выключаешься из всего мира, зациклен на одной картине. Должен ее сделать. Не обязательно картина, любая работа что бы отвлекала тебя", - розповідає Федір Романов, художник.

В училищі чоловік зустрів свою майбутню дружину. Олена каже - саме у його жагу до життя вона і закохалася. Згодом у них народилася Кіра. У 2014-му до них прийшла війна, тож родина вимушена була покинути домівку.

"Мы решили оттуда уехать, так как Кирочка маленькая - 3 годика. Мы с Федей собрали одну сумку, а остальные - были Кирины. В поезд нас кинули под обстрелами - когда последние поезда были", - пригадує Олена Романова, дружина Федора.

А нове помешкання для себе сім'я знайшла на Чернігівщині. Тут Федір влаштував собі маленьку майстерню. Твори продає через Facebook, або допомагають друзі. За роботу гроші майже не бере, лише за матеріали.

"Мы все понимаем, что по физическим данным я чуток ограничен. Есть люди - по работе бедно, того не хватает, этого не хватает... а я хочу показать, что все в этом мире реально", - говорить Федір Романов, художник.

Чоловік не звик нарікати, і ніколи не перестає мріяти. Зараз прагне відкрити власну студію, де буде навчати дітей і дорослих малювати. Тож активно намагається зібрати гроші.

"С такими как я - я бы хотел поработать, чтобы они чувствовали, что они кому-то нужны. И естественно, чтобы они знали, что кусок хлеба будет всегда. Я хочу, чтобы люди, глядя на меня - понимали, что жизнь прекрасна", - переконаний Федір Романов, художник.