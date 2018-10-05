Недавно во время ремонта крыши церкви святого Николая УГКЦ в Радехове мастера обнаружили четыре сакральных предмета – три деревянные скульптуры и монстранцию (сосуд для хранения Святых тайн).

Как сообщает "Радио Свобода", мастера ремонтировали чердак над хорами и небольшой кусок деревянного потолка обвалился.

Когда заглянули, то обнаружили две деревянные скульптуры до полуметра высотой.

Из вырезанной одежды на фигурах понятно, что изображены архиереи. Нашли на хорах и деревянную фигуру распятия Иисуса Христа, и монстранцию из металла (драгоценная посудина, которая используется для сохранения Святых тайн) и ее священники выносили во время богослужения.

На ней есть маркировка "CD", а это известный и давний в мире немецкий производитель. Сакральные предметы найденные в церкви святого Николая, которая построена на месте старой. Предыдущий храм был построен в XVIII веке.