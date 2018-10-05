На 45-м году жизни умер знаменитый украинский баскетболист Григорий Хижняк. По неподтвержденным данным, у бывшего спортсмена случился инфаркт, сообщает сайт ФБУ.

Хижняк был одним из лучших оборонительных центровых европейского баскетбола начала 2000-х годов. Выступая за каунасский Жальгирис стал чемпионом Литвы в сезоне 2000-2001.

Также играл в Испании, России и Латвии. Григорий Хижняк выступал за сборную Украины на двух чемпионатах Европы, в 1997 и 2003 году.

По окончании карьеры игрока и чемпионата Украинской Суперлиги 2009/2010 стал тренером дубля команды "Днепр Азот", потом работал в Будивельнике.

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