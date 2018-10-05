Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова заместителя директора ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) Валерия Максименко.

Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки.

Адвокаты Сенцова пока сообщение о прекращении голодовки не прокомментировали.

В пресс-службе украинского омбудсмена комментировать ситуацию отказались:

"Ожидайте официальной информации на странице украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали о том, что ЕСПЧ принял решение в деле Сенцова.