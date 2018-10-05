Новый состав ЦИК принял присягу [ Редактировать ]
В пятницу, 5 октября, новые члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) принесли присягу в Верховной раде. Об этом сообщает РБК-Украина.
"Клянусь украинскому народу при осуществлении своих полномочий в Центральной избирательной комиссии соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, внепартийную позицию, быть честным, объективным и беспристрастным в решении вопросов, относящихся к полномочиям комиссии, обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан и права на участие в референдуме", - говорится в тексте присяги.
Ранее Владимир Гройсман призвал ЦИК дать возможность провести выборы в территориальные громады.
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