Предстоятель Польской Церкви призывает Вселенского Патриарха созвать межправославный Синаксис по украинскому вопросу [ Редактировать ]
Митрополит Варшавский и всей Польши Савва призвал Вселенского Патриарха Варфоломея созвать Синаксис Предстоятелей Православных Церквей, чтобы обсудить украинский церковный вопрос.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на orthodoxia.info.
Предстоятель Православной Церкви Польши направил Вселенскому Патриарху письмо, в котором отметил необходимость обсуждения украинского вопроса, ситуация вокруг которого, как отмечает Блаженнейший владыка Савва в своем послании, с каждым днем ухудшается. Митрополит Варшавский Савва, который несколькими днями ранее подписал совместное заявление с Патриархом Александрийским Феодором, призвал сохранять трезвость в украинском церковном вопросе.
Он не говорит в своем письме о теме автокефалии, а только подчеркивает необходимость встречи Предстоятелей с целью широкого обсуждения церковного вопроса в регионе. Ранее назад письмо Патриарху Варфоломею прислал Патриарх Сербский Ириней, который поднимает также эту проблематику и указывает на последствия, к которым может привести ситуация с украинским вопросом среди всех православных.
Патриарх Ириней просит Фанар открыть диалог с Москвой, чтобы найти решение. Напомним, Патриарх Александрийский Феодор публично заявил в Украине, где он находился на прошлой неделе, о намерении сообщить Предстоятелям всех Православных Церквей о ситуации в стране.
В частности он отметил, цитирует orthodoxia.info слова Блаженнейшего Владыки, что "Церковь в Украине должна остаться в своем каноническом статусе. Нет необходимости, чтобы мы дали ей нечто большее, чем то, что она имеет, как Православная Церковь Христова".
Патриарх Феодор в следующем своем заявлении также добавил, что "все то, что я видел и слышал в эти дни я передам своему честному и возлюбленному брату Всесвятейшему Вселенскому Патриарху Варфоломею и всем другим Предстоятелям Церквей".
На днях Патриарх Кирилл направил письма главам всех Православных Церквей с предложением начать обсуждение ситуации вокруг церковной жизни в Украине на всеправославному уровне.
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