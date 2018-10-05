Митрополит Варшавский и всей Польши Савва призвал Вселенского Патриарха Варфоломея созвать Синаксис Предстоятелей Православных Церквей, чтобы обсудить украинский церковный вопрос.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на orthodoxia.info.

Предстоятель Православной Церкви Польши направил Вселенскому Патриарху письмо, в котором отметил необходимость обсуждения украинского вопроса, ситуация вокруг которого, как отмечает Блаженнейший владыка Савва в своем послании, с каждым днем ​​ухудшается. Митрополит Варшавский Савва, который несколькими днями ранее подписал совместное заявление с Патриархом Александрийским Феодором, призвал сохранять трезвость в украинском церковном вопросе.

Он не говорит в своем письме о теме автокефалии, а только подчеркивает необходимость встречи Предстоятелей с целью широкого обсуждения церковного вопроса в регионе. Ранее назад письмо Патриарху Варфоломею прислал Патриарх Сербский Ириней, который поднимает также эту проблематику и указывает на последствия, к которым может привести ситуация с украинским вопросом среди всех православных.

Патриарх Ириней просит Фанар открыть диалог с Москвой, чтобы найти решение. Напомним, Патриарх Александрийский Феодор публично заявил в Украине, где он находился на прошлой неделе, о намерении сообщить Предстоятелям всех Православных Церквей о ситуации в стране.

В частности он отметил, цитирует orthodoxia.info слова Блаженнейшего Владыки, что "Церковь в Украине должна остаться в своем каноническом статусе. Нет необходимости, чтобы мы дали ей нечто большее, чем то, что она имеет, как Православная Церковь Христова".

Патриарх Феодор в следующем своем заявлении также добавил, что "все то, что я видел и слышал в эти дни я передам своему честному и возлюбленному брату Всесвятейшему Вселенскому Патриарху Варфоломею и всем другим Предстоятелям Церквей".

На днях Патриарх Кирилл направил письма главам всех Православных Церквей с предложением начать обсуждение ситуации вокруг церковной жизни в Украине на всеправославному уровне.