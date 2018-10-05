Фонд государственного имущества планирует, что практически по всем объектам большой приватизации конкурсы по продаже пройдут в 2019 году, а не в этом, как говорилось ранее. Об этом на заседании Специальной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации заявил исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров, передает УНИАН.

Мы уже можем констатировать факт, что из тех объектов большой приватизации, которые мы наметили, по большинству из них процесс приватизации переносится на 2019 год.

По словам Трубарова, в этом году, скорее всего, удастся приватизировать лишь "Центрэнерго", по которому Кабинет министров в эту среду утвердил стартовую цену и условия продажи.

Конкурс по приватизации госпакета акций данного предприятия должен состояться в конце ноября или начале декабря этого года.

Ранее журналисты выяснили причину провала плана приватизации на 2018 год.