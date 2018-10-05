В Швеции 8-летняя Сага Ванечек случайно обнаружила древнюю историческую находку, когда купалась в озере Видерстерн.

В этом году в озере уровень воды был очень низким, и девочка с интересом наблюдала за разным мусором, который оказался на поверхности. Затем это переросло в игру: девочка подымала разные палки и камни, бросая их как можно дальше в воду. В какой-то момент она обратила внимание на длинную палку, у которой оказалась ручка и длинное ржавое лезвие.

"Я просто бросала в воду палки. А потом подняла из края воды какую-то палку. Я хотела швырнуть ее в воду, но увидела, что у нее есть ручка, а сама палка заостренная и вся ржавая. Я вскинула его вверх и закричала: "Папа, я нашла меч!" – прокомментировала свою находку Сага.

Отец сперва не поверил дочери, восприняв находку за разыгравшееся детское воображение. Но, подбежав, убедился: действительно меч. Но сперва мужчина подумал, что находкой оказалась просто старая детская игрушка, которую кто-то бросил в воду.

Ванечек продемонстрировал находку меч специалистам, а затем клинок попал к ученым в музей в Йенчепинге Jönköpings Läns Museum.

Сотрудники музея подтвердили подлинность находки: меч длиной около 85 сантиметров датируется V или VI веком, как раз относящийся к раннему периоду викингов. О находке долго не решались рассказывать, чтобы избежать толп охотников за сокровищами, которые могли бы также нагрянуть на озеро и все перерыть.

Саге наконец разрешили поведать о находке, и она стала местной знаменитостью и самой популярной девочкой в своей школе.

Маленькая Сага Ванечек провела семь лет своей жизни сперва в Миннесоте в США, а в 2017 году переехала вместе с родителями на их историческую родину в Швецию. Летом 2018 года семейство Ванечек приехало отдохнуть на озеро Видерстерн, где у них есть летний домик.

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