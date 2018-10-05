На даний момент немає підтвердження того, що Олег Сенцов припинив голодування - про це заявив постійний представник президента України в Криму Борис Бабін. Він закликав не довіряти російським ЗМІ.

Зранку у Службі виконання покарань РФ повідомили, що для Сенцова розробили спеціальну дієту виходу з голодування, і він уже приймає їжу. Поки що цю інформацію не підтвердили ані родичі Олега, ані його адвокат Дмитро Дінзе.

В офісі української омбудсменки Людмили Денисової нас повідомили, що з цього приводу зараз готують офіційну заяву.