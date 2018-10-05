Правозахисники перевіряють інформацію про голодування Олега Сенцова [ Редактировать ]
На даний момент немає підтвердження того, що Олег Сенцов припинив голодування - про це заявив постійний представник президента України в Криму Борис Бабін. Він закликав не довіряти російським ЗМІ.
Зранку у Службі виконання покарань РФ повідомили, що для Сенцова розробили спеціальну дієту виходу з голодування, і він уже приймає їжу. Поки що цю інформацію не підтвердили ані родичі Олега, ані його адвокат Дмитро Дінзе.
В офісі української омбудсменки Людмили Денисової нас повідомили, що з цього приводу зараз готують офіційну заяву.
по теме
Росія оприлюднила умови звільнення Олега Сенцова
За звільнення українського режисера росіяни вимагають видачі їхніх громадян, засуджених у США
В Росії пройшли акції на підтримку Олега Сенцова
Люди виходили на пікет по черзі - усього їх було 12, так само, як і Сенцов - протестувальники вимагали звільнити всіх українських політв'язнів
Роман Сущенко написав листа українцям
Адвокат Романа Сущенка оприлюднив лист політв’язня до земляків
ЕСПЧ принял решение в деле Сенцова
Европейский суд по правам человека принял ряд решений в деле Сенцова
Олега Сенцова увезли в больницу
Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов вывезен из колонии в городскую больницу для планового обследования