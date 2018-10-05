Росія відклала поставки винищувачів Су-35 в Індонезію [ Редактировать ]
Росія відклала поставки винищувачів Су-35 в Індонезію - через можливі американські санкції. Про це російським ЗМІ повідомили два топ-менеджери оборонних підприємств і джерело, близьке до апарату російського уряду.
Індонезія чекає від США гарантій, що ті не будуть застосовувати щодо неї обмежувальні заходи, за співпрацю з "Рособоронекспортом".
Зі складнощами зіткнулась і російська сторона. Для реалізації договору - планували задіяти кредитну схему, гроші під яку надав би один із комерційних банків. Але за це - на нього теж чекають санкції.
Нагадаємо, контракт на купівлю Су-35 Індонезія підписала в лютому. Його оцінювали у понад мільярд доларів.
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