І щойно стало відомо хто ж отримав премію миру.

Цьогоріч її присудили за "зусилля, спрямовані на припинення використання сексуального насильства як зброї війни".

Нагороду вручили Денісу Муквеге - лікарю, який присвятив своє життя захисту жертв сексуального насильства в часи війни. А також Надії Мураду, яка стала такою жертвою і тепер виступає на захист інших жінок.