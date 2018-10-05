В Осло оголосили лауреатів Нобелівської премії миру [ Редактировать ]
І щойно стало відомо хто ж отримав премію миру.
Цьогоріч її присудили за "зусилля, спрямовані на припинення використання сексуального насильства як зброї війни".
Нагороду вручили Денісу Муквеге - лікарю, який присвятив своє життя захисту жертв сексуального насильства в часи війни. А також Надії Мураду, яка стала такою жертвою і тепер виступає на захист інших жінок.
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