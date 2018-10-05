Долгожданная презентация нового смартфона Meizu 16th успешно прошла 29 сентября. Масштаб этого события превосходит даже выход нового IPhone. Об этом свидетельствуют и предзаказы на эту модель, число которых достигло 30 тысяч единиц. Хотя на данный момент заказать Meizu 16th в Украине можно только в двух магазинах Цитрус: в Киеве и в Одессе.

Что же можно сказать об этой новинке? В первую очередь смартфон имеет достаточно большой, 6-тидюймовый дисплей и популярное разрешение сторон 18:9. Данная модель безрамочная, так что вся передняя панель устройства полностью занята экраном. Работа его основана на процессоре Qualcomm Snapdragon 845, что по идее обеспечит мгновенный отклик на любую команду.

Что касается доступных модификаций, то их будет две:

6 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти;

8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

Две матрицы от Sony обеспечивают максимальную четкость изображения, а также оптическую стабилизацию в процессе съемки. И все это доступно по исключительно доступной стоимости, которая действительно удивила, и покупателей, и специалистов:

"В наше время покупатели хотят получать товар, как только он выйдет на рынок, а не через год после его презентации. По смартфону Meizu 16th мы получили рекордный показатель предзаказов, что подтверждает желание потребителей прикоснуться к таким инновациям. По планам объем продаж после выхода модели в сеть магазинов, увеличится на 30-50%".

Что же касается стоимости новинок, то модель с хранилищем на 6/64 Гб обойдется покупателю 13999 грн., а вот более продвинутая версия на 8/128 Гб стоит 15999 грн. На данный момент это единственно доступные в Украине цены, однако, при желании сэкономить, вы можете мониторить предложения по этой ссылке https://pn.com.ua/md/2908279/.

В каталоге вы сможете увидеть все актуальные предложения от всех магазинов вашего города, и заказать Meizu 16th по самой выгодной цене.