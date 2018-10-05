В этом году по-традиции на Софийской площади установят главную елку страны. В этот раз она будет ниже прошлогодней. Такое решение обусловлено проблемной перевозкой. Об этом в комментарии сообщил организатор новогодних празднований в Киеве последних лет и основатель проекта "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий, передает 44.ua.

"Пока о елке не буду ничего рассказывать, чтобы не сглазить, как в прошлый раз. Тогда во время перевозки она пострадала, но мы все равно сделали из нее "конфетку". В этом году ее высота будет максимально 25 метров. Мы уже не будем брать елку высотой 33 метра. Это очень тяжело в плане доставки в Киев. Транспорта подходящего нет, с ней невозможно развернуться. Поэтому возвращаемся к старому варианту", - рассказал Игорь Добруцкий.

Кроме того, уже известен дизайн стаканчиком для горячих напитков.

Фото: 44.ua

"Уже определились со стилем оформления новогоднего городка. Также готов макет стаканчиков для кофе, какао или глинтвейна. Там будут изображены красивые пингвины и медведи", - добавил основатель проекта "Folk Ukraine.

Что касается точек по продаже сувениров, разных изделий, а также фуд-корта, то уже 90% мест на трех локациях в Киеве, где будут проходить новогодние празднования, заняты партнерами.

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