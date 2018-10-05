В Михайловке Запорожской области на 63-летнюю женщину упала обрезанная коммунальной службой ветка дерева. Женщина скончалась. Об сообщает пресс-служба полиции области.

По данным ведомства, обрезку деревьев проводили работники Михайловского высшего профессионального училища возле общежития учебного заведения, которое расположено рядом с местным рынком.

Работы выполнялись без соблюдения правил безопасности, а именно - без ограждения места предупредительной лентой.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам части 2 статьи 272 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

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