В возрасте 74 лет скончалась актриса, народная артистка Украины Неонила Крюкова. Об этом сообщила ее дочь Мирослава Барчук в Facebook, передает УНН.

"Пошла мамочка сегодня утром. Очень просим помолиться за нее. Время и место прощания сообщим, как только будет известно", - написала дочь.

Неонила Крюкова родилась 14 ноября 1943 года в селе Поповка Кировоградской области. Работала в Национальной филармонии Украины.

Снялась в фильмах "На Киевском направлении" (1967), "Пропавшая грамота" (1972), "Кайдашева семья" (1993).

С 2006 года, после травмы позвоночника, актриса была прикована к коляске.

В 2008 году ей присвоили звание Героя Украины.

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