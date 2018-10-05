Умерла народная артистка Украины [ Редактировать ]
В возрасте 74 лет скончалась актриса, народная артистка Украины Неонила Крюкова. Об этом сообщила ее дочь Мирослава Барчук в Facebook, передает УНН.
"Пошла мамочка сегодня утром. Очень просим помолиться за нее. Время и место прощания сообщим, как только будет известно", - написала дочь.
Неонила Крюкова родилась 14 ноября 1943 года в селе Поповка Кировоградской области. Работала в Национальной филармонии Украины.
Снялась в фильмах "На Киевском направлении" (1967), "Пропавшая грамота" (1972), "Кайдашева семья" (1993).
С 2006 года, после травмы позвоночника, актриса была прикована к коляске.
В 2008 году ей присвоили звание Героя Украины.
Кроме того, сегодня стало известно о смерти известного украинского баскетболиста.
по теме
Умер Роман Карцев: названа причина смерти
Стала известна причина смерти легендарного артиста Романа Карцева
Умер Шарль Азнавур: появилось предсмертное фото
Великий шансонье Шарль Азнавур накануне смерти опубликовал снимок
Сбежавшая в Россию украинская певица возвращается в страну (видео)
Народная артистка Украины похвасталась тем, что она летит домой
Умер известный украинский дипломат
После обретения Украиной независимости он лично координировал критически важную работу по обеспечению признания независимой Украины иностранными государствами
В семье известной украинской ведущей случилось горе
В воскресенье, 23 сентября, в семье популярной украинской телеведущей, звезды шоу "Орел и решка", Леси Никитюк случилось горе