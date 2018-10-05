Сенцов прекратил голодовку: украинский омбудсмен сделала заявление [ Редактировать ]
В пятницу, 5 октября, заключенный в России Олег Сенцов прекратил голодовку. Украинскbй омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала ситуацию на своей странице в Facebook.
"Я щойно переговорила з Радником Президента Росії, головою ради при Президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайлом Федотовим. Він заявив, що володіє інформацією від керівництва Федеральної служби виконання покарань Росії про те, що Олег Сенцов написав заяву про відмову від голодування. Причини російський чиновник не знає. Зараз українець зустрічається з адвокатом в колонії Лабитнангі. Більше інформації згодом", - сказано в сообщении.
Ранее мы писали о том, что ЕСПЧ принял решение в деле Сенцова.
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