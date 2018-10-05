Американская актриса, звезда сериала "Все женщины - ведьмы", Алисса Милано, рассказала, как ее изнасиловали в 19 лет. Об этом сообщает tabloid.pravda.

45-летняя Алисса рассказала свою историю через так называемый "человеческий микрофон" - когда группа людей, предложение за предложением, хором повторяет за рассказчиком.

"Меня зовут Алисса. Когда мне было 19 лет, я была на концерте очень известной поп-звезды, которая сказала толпе подойти ближе. Из-за этого началась давка. Людей втискало друг в друга. Я не могла дышать, я думала, что умру", - рассказала Милано.

Я почувствовала чью-то руку сзади у меня под юбкой и повторяющиеся удары в половые органы. Я не могла обернуться. Я посмотрела на сцену, посмотрела на охранников, я сказала "пожалуйста, помогите мне", но они не могли. Они покачали головами.

Со слов актрисы, она вылезла на сцену, спасаясь от "хищника".

"Я обернулась, и я не знала, кто это был. Я смотрела на море людей и не могла его найти... И я никому не рассказала, потому что не знала, о ком рассказывать", - со слезами объяснила Милано.

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