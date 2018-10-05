Известную модель арестовала полиция [ Редактировать ]
Всемирно известную модель Эмили Ратаковски арестовали в Вашингтоне. Об этом сообщила сама звезда на своей станице в Instagram.
Манекенщицу вместе с коллегой по фильму "Красотка на всю голову" Эмми Шумер задержали возле Капитолия на акции протеста. Знаменитости вместе с десятками других активистов требовали не рассматривать кандидатуру Бретта Кавано в Верховный суд. Политик оказался в центре скандала: несколько женщин обвинили Кавано в изнасиловании.
Today I was arrested protesting the Supreme Court nomination of Brett Kavanaugh, a man who has been accused by multiple women of sexual assault. Men who hurt women can no longer be placed in positions of power. Kavanaugh’s confirmation as a Justice of the Supreme Court of the United States is a message to women in this country that they do not matter. I demand a government that acknowledges, respects and supports women as much as it does men.
Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)
Ратаковски появилась на площади с плакатом, на котором написано: "Уважайте наше существование или ждите нашего сопротивления". В посте модели на своей странице в соцсети она написала, что была задержана вместе с Эмми Шумер. Актриса также опубликовала снимки с места акции протеста. Пока не известно, что грозит Ратаковски и Шумер.
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