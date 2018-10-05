Всемирно известную модель Эмили Ратаковски арестовали в Вашингтоне. Об этом сообщила сама звезда на своей станице в Instagram.

Манекенщицу вместе с коллегой по фильму "Красотка на всю голову" Эмми Шумер задержали возле Капитолия на акции протеста. Знаменитости вместе с десятками других активистов требовали не рассматривать кандидатуру Бретта Кавано в Верховный суд. Политик оказался в центре скандала: несколько женщин обвинили Кавано в изнасиловании.

Ратаковски появилась на площади с плакатом, на котором написано: "Уважайте наше существование или ждите нашего сопротивления". В посте модели на своей странице в соцсети она написала, что была задержана вместе с Эмми Шумер. Актриса также опубликовала снимки с места акции протеста. Пока не известно, что грозит Ратаковски и Шумер.

Читайте также, известного миллиардера арестовали в Лас-Вегасе.