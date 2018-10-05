В Йеллоустоунском парке США активизировался гейзер Ear Spring, который не просыпался уже 6 десятилетий. В последние дни сентября гейзер выбросил на поверхность камни, потоки кипящей воды и мусор, сообщает replyua. net.

Вокруг гейзера был разбросан мусор, который чуть позднее убрали сотрудники Йеллоустонского парка: они начали уборку и обнаружили возле гейзера много различных вещей. Они рассказали, что были найдены мобильные телефоны, множество банок, стаканов и окурков. Некоторые находки, которые Ear Spring отказался принимать в свои недра, пролежали в его водах десятилетия.

Среди прочего была найдена детская соска 30-х годов, пивная банка 70-х и монеты разных лет. Самые необычные находки сотрудники парка решили сохранить.

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