5 октября на трассе М-04 случилось ДТП. Столкнулись грузовик MAN и междугородний автобус. В результате аварии пострадали пассажиры автобуса.

Фото: Информатор

Инцидент произошел возле Подгородного, на 224-м километре, пишет "Информатор". В результате аварии пострадали 11 пассажиров.

Автобус двигался по маршруту Новомосковск - Днепр и не поделил дорогу с грузовиком MAN. Предварительно, причиной аварии стало то, что водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию во время движения.

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