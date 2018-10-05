В жутком ДТП в Днепре пострадали 11 человек (фото) [ Редактировать ]
5 октября на трассе М-04 случилось ДТП. Столкнулись грузовик MAN и междугородний автобус. В результате аварии пострадали пассажиры автобуса.
Фото: Информатор
Инцидент произошел возле Подгородного, на 224-м километре, пишет "Информатор". В результате аварии пострадали 11 пассажиров.
Автобус двигался по маршруту Новомосковск - Днепр и не поделил дорогу с грузовиком MAN. Предварительно, причиной аварии стало то, что водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию во время движения.
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