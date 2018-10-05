Корь в Украине: появилась новая вакцина [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины для закупки через международные специализированные организации зарегистрировало еще один препарат для иммунопрофилактики кори, паротита и краснухи (лиофилизированную) – вакцину индийского производителя "Серум Институт Индии Пвт Лтд."(Serum Institute of India Private Limited), передает "Интерфакс-Украина".
Соответствующий приказ обнародован на сайте ведомства №1805 (от 4 октября 2018 года).
Serum Institute of India Private Limited специализируется на производстве иммунобиологических препаратов, среди которых, в частности, вакцины от полиомиелита, кори, гепатита В, вакцины БЦЖ (от туберкулеза), а также коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС).
На днях во Львове от кори умер ребенок.
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