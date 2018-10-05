Кучма назвал имя своего преемника в ТКГ [ Редактировать ]
Экс-президент Украины Леонид Кучма сообщил, кто может заменить его в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.
По его словам, представителем Украины в ТКГ в Минске может стать советник президента Украины, бывший первый заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко, сообщает "Интерфакс-Украина".
Кучма уточнил, что окончательное решение будет принимать президент Украины Петр Порошенко.
"Вопрос о преемнике будет решать президент, это его полномочия...Я уже свое мнение высказывал, что со мной всегда был советник президента Руслан Демченко, он профессионал, дипломат со стажем, был еще первым заместителем министра иностранных дел, и послом был. Но я еще раз говорю - это мои мысли", - сказал Кучма.
Леонид Кучма был назначен представителем Украины в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в феврале 2015 года. В сентябре 2018 года его пресс-секретарь заявила, что он уходит с должности представителя в ТКГ и причиной бал назван "критический возраст".
Последний раз Кучма участвовал в ТКГ 2 октября, после чего подвел итог работы.
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