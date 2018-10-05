После аварии на Керченском мосту в интернете появились новые кадры с места происшествия. Пролет строящейся железнодорожной части Керченского моста рухнул в воду при монтаже конструкций, пишет УНИАН.

Выяснилось, что листы железа на Крымском мосту, на которые был установлен домкрат, не были закреплены между собой и с основной конструкцией. В итоге домкрат сместился в сторону, что и послужило причиной обрушения. Официально инцидент списали на техническую неисправность домкрата.

Ранее мы сообщали, что 4 октября в Крыму обрушился Керченский мост.

