Обвал Керченского моста: шокирующие кадры (видео) [ Редактировать ]
После аварии на Керченском мосту в интернете появились новые кадры с места происшествия. Пролет строящейся железнодорожной части Керченского моста рухнул в воду при монтаже конструкций, пишет УНИАН.
Выяснилось, что листы железа на Крымском мосту, на которые был установлен домкрат, не были закреплены между собой и с основной конструкцией. В итоге домкрат сместился в сторону, что и послужило причиной обрушения. Официально инцидент списали на техническую неисправность домкрата.
Ранее мы сообщали, что 4 октября в Крыму обрушился Керченский мост.
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