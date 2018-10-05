5 октября курсы основных валют в обменных пунктах украинских банков упали по отношению к гривне.

Так, по сравнению с предыдущим днем. средний курс покупки наличного доллара упал на 5,23 копейки до 27,9460 гривны, сообщает "Ліга.Финансы".

Средний курс продажи американской валюты упал на 6,70 копейки до 28,2557 гривны.

Максимальный курс покупки доллара составил 28,07 гривны, минимальный курс продажи – 28,08 гривны.

Средний курс покупки евро упал на 2,57 копейки и составляет 32,0807 гривны, средний курс продажи упал на 5,87 копейки до 32,6793 гривны.

Продать евро дороже можно за 32,4 гривны, купить дешевле - за 32,5 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,6 копейки и составляет 3,820 гривны за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,6 копейки до 4,325 гривны за 10 рублей.

Максимальный курс наличной покупки - 4,15 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,22 гривны за 10 рублей.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют в обменниках 5 октября. Табл.: "Ліга.Финансы".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины ожидает, что курс гривны к концу 2019 года составит 29,4 гривны за доллар.