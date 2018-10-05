Авторы расследования о незаконном экспорте железной руды воспользовались ворованными данными - СМИ [ Редактировать ]
Украинские исследователи провели расследование на тему того, как перемещается прибыль при экспорте из Украины железной руды.
Позже они признались, что во время расследования использовали таможенную базу данных, которая была получены незаконно компанией Import Genius, США.
Об этом на пресс-конференции сообщили сами авторы расследования, сообщает uaprom.
"(Для проведения расследования – ред.) мы абсолютно легально приобрели таможенную базу у американской компании Import Genius. У нас есть инвойс о покупке данных. Нам ее рекомендовали. Мы заплатили картой 100 долларов и пользовались в течение месяца", - сообщил Александр Антонюк, руководитель исследования, платформа "Старт" ОО "Социальное движение", DPhil Oxford.
Отвечая на вопрос, насколько легальными и достоверными являются данные в базе, если в Украине такая информация законодательно закрыта, А.Антонюк ответил: "Если в Украине незаконно, чтобы какая-то американская компания доставала и продавала базы, то это вопрос к законодателям".
При этом он призвал украинские власти открыть эту базу таможенных данных, а журналистов обвинил в использовании этого фактора в том, чтобы "скрыть данные и прекратить эту дискуссию".
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