Специалисты предупреждают, что высокое давление увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, сердечной недостаточности и заболеваний почек. Не зря гипертонию называют "тихим убийцей", так как эта болезнь не имеет ярко выраженных симптомов, пишет healthystyle.

Однако эксперты отмечают, что это опасное состояние можно предотвратить с помощью простых диетических изменений. Три диетолога из Университета Ньюкасла в Австралии составили список продуктов, которые нужно избегать или свести их употребление к минимуму.

Поваренная соль

Соль или хлорид натрия используется для сохранения продуктов питания и в качестве усилителя вкуса уже не одно столетие. Но чрезмерное употребление соли способствует повышению артериального давления. В процессе исследования выяснилось, что уменьшение соли в ежедневном рационе питания на 4.4g может привести к снижению систолического давления на 4,2 мм рт.ст., а диастолического на 2,1 мм рт. У гипертоников эти показатели еще лучше -5,4 мм рт.ст. (систолическое) и 2,8 мм рт.ст. (диастолическое).

Алкоголь

Как известно, напитки с алкоголем сначала понижают давление, но следом повышают его еще больше. Это очень часто происходит во время ночного сна, после вечеринки или сразу после пробуждения. Было доказано, что у мужчин риск высокого давления после употребления алкоголя выше, чем у женщин.

Кофеин

Кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, кока-коле и энергетических напитках. Повышение кровяного давления можно наблюдать уже после одной выпитой чашки кофе. В ходе пяти испытаний участники пили от одной до двух чашек крепкого кофе. При этом увеличение их систолического артериального давления составило 8,1 мм рт.ст. и 5,7 мм рт.ст. для диастолического артериального давления, в течение трех часов после того, как они выпили свои напитки.

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