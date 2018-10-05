5 октября Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины в новом составе избрали председателем Татьяну Слипачук.

Решение было принято тайным голосованием новоназначенными членами комиссии, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В соответствии с законом Украины "О Центральной избирательной комиссии" председатель комиссии, заместители председателя комиссии и секретарь комиссии избираются Центральной избирательной комиссией на ее заседании тайным голосованием из числа членов комиссии. Поэтому по итогам тайного голосования председателем Центральной избирательной комиссии избрана Татьяна Владимировна Слипачук", - говорится в сообщении.

Новая глава ЦИК внесла предложения по кандидатурам на должности своих заместителей и секретаря. По итогам голосования заместителями главы ЦИК были избраны Олег Конопольский и Евгений Радченко, секретарем ЦИК избрана Наталья Бернацкая.

При этом, заседание проходило в закрытом режиме без присутствия прессы, сообщают активисты "Опоры".

"В соответствии с законом "О Центральной избирательной комиссии" все без исключения заседания должны быть открытыми", - прокомментировали в "Опоре".

Татьяна Слипачук была выдвинута в члены ЦИК по квоте депутатской группы "Воля народа".

Она юрист, президент Украинской Арбитражной Ассоциации. В 2004-2011 была партнером юридической фирмы "Василь, Кисиль и Партнеры", затем партнером юридической фирмы "Саенко Харенко".

Несколькими часами ранее новые члены ЦИК приняли присягу в Верховной раде.