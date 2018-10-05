Микрофинансовая компания Dinero уже успела понравиться украинцам, заинтересованным в онлайн-кредитах. Это одна из самых прогрессивных команд, которая постоянно предлагает выгодные решения всем своим клиентам. С 1 сентября по 31 октября в Dinero действуют два акционных предложения:

для новых клиентов: кредит в пределах 10 000 гривен без процентов;

для постоянных клиентов: кредиты до 15 000 гривен с 50% скидкой на процентную ставку.

То есть, чем больше срок кредитования, тем меньше процентная ставка. При самом длительном оформлении Dinero вообще предлагает беспрецедентные ставки для украинских микрокредитных компаний.

Как оформить кредит?

Dinero работает полностью онлайн. Для того чтобы получить деньги, достаточно иметь под рукой компьютер, планшет или смартфон с доступом в интернет и мобильной телефон. При этом заемщик может находиться на работе, стоять в очереди в супермаркете, отдыхать с друзьями на природе или ехать в транспорте. Весь процесс получения кредита займет не больше 15 минут.

Для того чтобы получить деньги, нужно выполнить три шага.

На главной странице сайта найти кредитный калькулятор и выбрать сумму ссуды. Дальше нужно выбрать срок кредитования – это 7, 14 или 30 дней. Делается это с помощью кредитного калькулятора. Он сразу покажет, какую сумму нужно вернуть в итоге и когда это нужно сделать. Заполнить анкету. Она сразу же поможет зарегистрировать на сайте «Личный кабинет». В нем будет отражаться вся история кредитов и будет указано, когда нужно вернуть текущий заем. В анкету вписывают данные о проживании, работе, зарплате, суммарном доходе семьи и т.д. Верифицировать карту. Это просто. Это позволит, во-первых, проверить, можно ли на эту карту зачислить деньги, во-вторых, убедиться, что карта действительно принадлежит тому, кто оформляет кредит. Так Dinero защищает себя и своих клиентов от мошенников. Дождаться одобрения заявки. Как правило, ответ приходит в течение 3-5 минут. После этого деньги зачисляются на карту.

Dinero просит указать данные контактного лица. Делается это для того, чтобы подтвердить личность заемщика. Будет правильно, если клиент перед оформлением ссуды сообщит выбранному контактному лицу, что ему могут позвонить из кредитной организации.

Какую карту можно использовать?

Подойдет любая кредитная карта украинского банка. Однако есть некоторые ограничения:

на балансе должно быть минимум 5 гривен, которые понадобятся для верификации;

карта должна быть оформлена на физическое лицо, которое будет оформлять кредит;

валюта карты – гривна;

карты для социальных выплат не подходят;

срок действия карты должен истекать не ранее, чем через три месяца.

А вот использовать чужую карту не получится: это запрещено правилами кредитора.

Почему стоит выбирать именно Dinero?

Есть несколько причин:

с Dinero очень просто работать. На сайте много инструкций – как текстовых, так и видео – они помогут быстро разобраться с тем, как получить деньги быстро и без проблем;

нужен минимальный пакет документов;

кредит можно получить за 15-20 минут, а при повторном обращении – еще быстрее;

при необходимости дату оплаты можно сдвинуть;

первый заем в Dinero бесплатный, но и при последующих обращениях деньги можно получить с существенной экономией;

у Dinero самые низкие ставки на рынке мгновенного кредитования;

кредитор гарантирует сохранность персональных данных и не передает их третьим лицам.

Обратитесь в Dinero – и вы убедитесь, насколько просто можно решать временные финансовые трудности.