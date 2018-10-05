Украину и ЕС соединят километровым мостом (фото, видео) [ Редактировать ]
Украинский и румынский берега Дуная решили соединить автомобильным мостом, который, как предполагается, станет частью европейского маршрута Е87 "Одесса-Варна-Анталия".
Предпроектные предложения уже презентовали президенту Украины Петру Порошенко и премьр-министру Болгарии Бойко Борисову, сообщает "Думская".
Презентация проходила на трассе Одесса-Рени у развилки на Болград. Петр Порошенко на встрече сообщил, что если делать мост платным, тогда на его строительство можно взять кредит в Европейском банке реконструкции и развития.
Ориентировочная стоимость проекта - 243 миллиона евро, сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Олега Вариводы.
Мост возведут между украинской Орловкой и румынской Исакча. Длина сооружения составит 1050 метров (ширина реки в этом месте - 930 метров).
С украинской стороны оборудуют въездной и выездной терминалы и совместный пункт пропуска.
"С ремонтом трассы Одесса-Рени грузопоток по ней вырос в разы, а мост увеличит его в десятки раз", - отметил Варивода.
Тем временем в Крыму обрушился Керченский мост, после чего в интернете появились кадры с места происшествия.
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