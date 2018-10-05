Сенцов бросил голодовку из-за угроз [ Редактировать ]
Юрист Дмитрий Динзе, который представляет интересы украинского политзаключенного Олега Сенцова, подтвердил, что его подзащитный прекратит голодовку 6 октября.
При этом, адвокат показал письмо самого Сенцова, сообщает "Настоящее Время".
"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается - якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящие", - объясняет Сенцов в письме.
По словам Сенцова, насильственное кормление должно проводиться в рамках "реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента".
"В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего числа, т.е. с 06.10.18 г", пишет политзаключенный.
"145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс подорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня и прошу прощения у тех, кого я подвел... Слава Украине!", – заключил Сенцов.
5 октября украинский омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала информацию о том, что Олег Сенцов прекратил голодовку.
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