Юрист Дмитрий Динзе, который представляет интересы украинского политзаключенного Олега Сенцова, подтвердил, что его подзащитный прекратит голодовку 6 октября.

При этом, адвокат показал письмо самого Сенцова, сообщает "Настоящее Время".

"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается - якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящие", - объясняет Сенцов в письме.

По словам Сенцова, насильственное кормление должно проводиться в рамках "реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента".

"В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего числа, т.е. с 06.10.18 г", пишет политзаключенный.

"145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс подорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня и прошу прощения у тех, кого я подвел... Слава Украине!", – заключил Сенцов.

5 октября украинский омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала информацию о том, что Олег Сенцов прекратил голодовку.