Премія за захист жертв сексуального насильства у воєнний час

У Норвезькому Осло - кульмінація Нобелівського тижня. Там офіційно оголосили лауреата премії миру. Цьогоріч її присудили конголезькому лікареві Денісу Муквеге та правозахисниці з Іраку Надії Мурад. Обом за захист жертв сексуального насильства у воєнний час.

Серед претендентів на найвищу гуманітарну нагороду в світі був, зокрема, український режисер та політв'язень Олег Сенцов. Ідея висунути його кандидатуру належить лауреатові Нобелівської премії миру Леху Валенсі.

Він, зокрема, наголосив, що ненасильницький протест українського режисера гідний всесвітнього визнання. Загалом цього року на премію миру було номіновано 216 осіб та 115 організацій.