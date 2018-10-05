Санкції США зірвали продаж винищувачів Росії в Індонезію [ Редактировать ]
Росія відклала поставки винищувачів Су-35 в Індонезію через можливі американські санкції. Про це російським ЗМІ повідомили два топ-менеджери оборонних підприємств і джерело, близьке до апарату російського уряду.
Індонезія чекає від США гарантій, що ті не будуть застосовувати щодо неї обмежувальні заходи, за співпрацю з "Рособоронекспортом".
Зі складнощами зіткнулась і російська сторона. Для реалізації договору планували задіяти кредитну схему, гроші під яку надав би один із комерційних банків. Але за це - на нього теж чекають санкції.
Нагадаємо, контракт на купівлю Су-35 Індонезія підписала в лютому. Його оцінювали у понад мільярд доларів.
по теме
Росія відклала поставки винищувачів Су-35 в Індонезію
Контракт на купівлю Су-35 Індонезія підписала в лютому - його оцінювали у понад мільярд доларів
Генассамблея ООН: о чем договорились Порошенко и Волкер
Президент Петр Порошенко и специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время сессии Генассамблеи ООН обсудили ситуацию на Донбассе
США ввели санкции против российских компаний
Министерство торговли США объявило о введении санкций в отношении 12 российских компаний
США запровадили санкції проти представників оборонної галузі Росії
США запровадили санкції проти 33 представників оборонної галузі Росії. Список опублікувала в офіційній заяві речниця американського Держдепартаменту Гізер Нойєрт на сайті відомства
Держдеп США запровадив нові санкції проти Росії
Держдепартамент США запровадив санкції проти 33 представників сфери оборони Росії. Поіменний список опублікували в офіційній заяві речниці відомства Гізер Нойєрт на сайті відомства