Франція висловила солідарність з Нідерландами [ Редактировать ]
Франція висловила солідарність з Нідерландами та Британією, які запобігли російським кібератакам. Нагадаю, напередодні Нідерланди оприлюднили інформацію про квітневу спробу кібернападу росіян на Організацію із заборони хімічної зброї - вона, зокрема, займається розслідуванням отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Солсбері.
Цьому вдалося завадити, завдяки спільним зусиллям британської та нідерландської розвідок. Як наслідок, з Нідерландів вислали чотирьох росіян - співробітників ГРУ РФ.
Водночас, за даними бельгійської прокуратури, російські хакери, які намагалися вчинити кібератаку проти Організації з заборони хімічної зброї у Гаазі, атакували Бельгію у 2014, аби отримати дані міжнародного слідства у справі катастрофи малайзійського "Боїнга" на сході України.
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