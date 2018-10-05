Франція висловила солідарність з Нідерландами та Британією, які запобігли російським кібератакам. Нагадаю, напередодні Нідерланди оприлюднили інформацію про квітневу спробу кібернападу росіян на Організацію із заборони хімічної зброї - вона, зокрема, займається розслідуванням отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Солсбері.

Цьому вдалося завадити, завдяки спільним зусиллям британської та нідерландської розвідок. Як наслідок, з Нідерландів вислали чотирьох росіян - співробітників ГРУ РФ.

Водночас, за даними бельгійської прокуратури, російські хакери, які намагалися вчинити кібератаку проти Організації з заборони хімічної зброї у Гаазі, атакували Бельгію у 2014, аби отримати дані міжнародного слідства у справі катастрофи малайзійського "Боїнга" на сході України.