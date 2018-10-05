Уголовное дело на Вилкула, который готовится к президентским и парламентским выборам - это политический заказ.



Об этом заявил политический эксперт Николай Мельник в своем блоге на ЛІГА.net.

"Борьба с коррупцией в Украине превратилась в борьбу коррупционеров с использованием всего арсенала средств, за которые бы в цивилизованном государстве не то чтобы публично осудили, а отправили за решетку лет так на десять. В Украине же чем грязнее прием, тем лучше, ведь чтобы ты не сделал, всегда найдутся "трубадуры", которые на всех телеканалах страны объяснят населению, что это "лучшая европейская и мировая практика", - отметил Мельник.

Он подчеркнул, что вопрос отстранения с должности Луценко и расследования его деятельности на должности главы ГПУ является основным. "И если действующий парламент в оставшийся до выборов год действительно хочет сделать что-то важное и полезное для страны, то начинать надо с самого Луценко", - отметил эксперт.

Так, в материале "Украинской правды" рассказывается о деталях громких дел, по которым Луценко в погоне за пиаром то разоблачает агентов под прикрытием, то сливает важные сведения дел, то предупреждает подозреваемых об обысках. В результате – под угрозой расследования скандальные дела и реальные наказания их фигурантов. Более того, а сам генпрокурор ответственности за сказанное не несет.Помимо этого, набирает обороты скандал с разоблачением семейного бизнеса Луценко по вывозу украинского леса за рубеж. "Но тем временем, он устраивает травлю журналистов и оппозиционных депутатов", - отметил эксперт.

"Мы можем по-разному относиться к журналистам, но требовать доступа к их телефонам, чтобы держать под контролем другой правоохранительный орган – это неприемлемо даже в Сомали.

Мы можем по-разному относиться к Оппозиционному Блоку, любить или не любить отдельных его представителей, но уголовные дела против Дунаева, Колесникова и Вилкула за полгода до выборов - это с большой долей вероятности политический заказ и расправа по заказу определенных друзей Юрия Витальевича", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что вопрос даже не в том есть ли правовые основания для снятия неприкосновенности с этих депутатов. "Вопрос в том, почему только "ОппоБлок" и когда на нарах окажутся представители "коалиции". Ответ на поверхности. Не при этой власти", - отметил Николай Мельник.

По мнению эксперта, единственное что держит его в кресле Юрия Луценко - это боязнь президента Порошенко неадекватного поведения своего кума, в случае снятия того с должности.