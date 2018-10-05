Згодом українські рятувальники пересядуть з радянських Мі-8 у французькі гелікоптери Н-225. Влітку Україна підписала договір із французькою компанією на закупівлю 55 гелікоптЕрів цивільної авіації.

З їхнім виробництвом у Франції ознайомилась українська делегація на чолі із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Порятунок та громадський порядок, охорона державного кордону - це лише кілька призначень багатофункціональних гелікоптерів цивільної авіації Супер Пума, що збирають на заводах Аербаса. Усього за три роки Україна отримає 55 таких машин. З них 21 - це Н225. Україні це коштуватиме півмільярда доларів, однак частину витрат на себе беруть французи.

"Мы добились эксклюзивных условий для финансирования те кредитные ресурсы которые мы используем они дешевле, чем Украина занимает еврободны и дешевле чем нам предоставляет кредиты МВФ", - говорить Арсен Аваков міністр внутрішніх справ України.

Ці аеробуси не нові, 2009 року випуску. Однак, як за віком, так і за технічними параметрами, - вони легко обходять Мі-8 та Мі-2, які зараз на оснащенні у ДСНС. Та головне, це розв'язує руки українцям - віднині ми не залежатимемо від єдиного постачальника запчастин для Мі-8.

"Порівнюючи з Мі-2 і Мі-8 це все виробництво Росії і вони чітко контролюють запчастини, це гелікоптер більші функціональні можливості і в плані", - говорить Микола Чечоткін - голова ДСНС України.

Кожен із цих вертольотів перебирають на заводі до гвинтика. В Україну вони потраплять уже начинені медичним обладнанням та всім необхідним для рятувальних операцій. І першими за штурвал сядуть рятувальники та нацгвардійці.

Поки гвинтокрили готують до передачі - їхні майбутні пілоти проходять на базі "Аербасу" навчання. Для Антона ще рік тому це було мрією. Під час рятувальної операції у Чорногорії він заздрив пілотам швейцарського загону.

"Побачив і подумав оце хлопці, а вони вже командири. На "Пума" була "Мрія" і тут проходить півроку і ми дізнаємося, що Україна їх матиме. Це одним словом - хайлевел. Вертоліт "Пума 225" настільки оснащений, зовсім новим еквіпмент", - говорить Антон Михайлюк - пілот гелікоптера.

Разом із гелікоптерами українські силовики отримають і симулятор, який коштує як вертоліт. На ньому можна відпрацьовувати усі позаштатні ситуації, і обходиться такий віртуальний політ втричі дешевше за реальний. Його встановлять на базі Кременчуцького коледжу, де і навчатимуть пілотів нового покоління.

У рамках контракту буде створена система цивільного захисту із 15 базами по всій країні. Усього за 5 років Україна отримає 55 гвинтокрилив, більше половини з них - це нові Н145 і Н125.