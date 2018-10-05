Вступ Туреччини до Євросоюзу закликали вирішити на референдумі [ Редактировать ]
Президент Туреччини - Реджеп Таїп Ердоган - запропонував провести референдум про вступ країни до Євросоюзу. І вже з огляду на результати голосування - ухвалювати рішення. Водночас турецький очільник звинуватив керівництво ЄС у зволіканні.
Адже Туреччина подала заявку на вступ ще 1987 року. Проте переговори з цього питання не раз заходили у глухий кут, через розбіжності між сторонами. А у червні цього року Рада ЄС заявила, що припиняє переговори щодо приєднання Туреччини.
по теме
У Туреччині проведуть референдум про вступ до ЄС
Туреччина подала заявку на вступ до Євросоюзу ще у 1987 році, проте переговори з цього питання не раз заходили у глухий кут
Британія готується до найгіршого варіанту виходу з Євросоюзу
Імовірність виходу Британії з ЄС без угоди стає дедалі реальнішою. Переговори щодо умов розлучення зайшли в глухий кут, тому в Лондоні готуються до найгіршого сценарію
Британцы захотели сменить премьера
Политический кризис в Великобритании обостряется. Премьера Терезу Мэй обвиняют в неспособности договориться с Евросоюзом по поводу брекзита
Еврокомиссия грозит санкциями Венгрии и Польше
Еврокомиссия ополчилась против восточно-европейских государств! Санкции от Брюсселя стали вполне реальной угрозой Польше и Венгрии
Лідери Європи зустрілися у Зальцбурзі (відео)
Всі 28 європейських лідерів сьогодні у австрійському Зальцбурзі. Там триває неформальний саміт ЄС. Брекзит залишається головним і найболючішим питанням для Європи