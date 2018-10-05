Президент Туреччини - Реджеп Таїп Ердоган - запропонував провести референдум про вступ країни до Євросоюзу. І вже з огляду на результати голосування - ухвалювати рішення. Водночас турецький очільник звинуватив керівництво ЄС у зволіканні.

Адже Туреччина подала заявку на вступ ще 1987 року. Проте переговори з цього питання не раз заходили у глухий кут, через розбіжності між сторонами. А у червні цього року Рада ЄС заявила, що припиняє переговори щодо приєднання Туреччини.