демонтаж припинили ще два місяці тому

Північна Корея зупинила демонтаж ядерного полігону. Про це повідомили фахівці центру "38 паралель" при американському дослідницькому університеті Джона Хопкінса.

За інформацією аналітиків, демонтаж припинили ще два місяці тому, відтоді жодної активності на полігоні не було помічено. Зволікання з ліквідацією пов'язують із тим, що Пхеньян планує організувати візит міжнародних спостерігачів на місце демонтажу.

Або чекають на підсумки візиту до КНДР держсекретаря США Майка Помпео цими вихідними. Нагадаю, за результатами вересневого міжкорейського саміту у Пхеньяні, Північна Корея пообіцяла закрити свій ядерний реактор в Йонбені і демонтувати військовий полігон.