В Харьковском метро полицейские зверски издевались над людьми (видео) [ Редактировать ]
В Харькове полицейские били, издевались и морально унижали пассажиров метрополитена, вымогая деньги.
Работникам полиции Харькова стало известно о незаконных действиях их коллег, которые несли службу на одной из станций метро, после чего информацию передали в управление Департамента внутренней безопасности, сообщает пресс-служба Нацполиции.
"После проведенной проверки было установлено, что полицейские одной из смен систематически, под надуманным предлогом, останавливают пассажиров и заводят в служебную комнату. Угрожая привлечением к ответственности, применяя меры физического насилия и моральное унижение, они требуют и получают от них деньги", - рассказали в Нацполиции.
Среди причастных к вымогательству - майор, лейтенант и двое сержантов полиции.
"Бойцы отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ приняли фигурантов сразу после получения ими средств от женщины, якобы за непривлечение к административной ответственности", - говорится в заявлении.
По данным харьковской прокуратуры в июле полицейские несли службу на станции метро "Южный вокзал", где увидели мужчину, который, пошатываясь, выходил из метро.
"Они подошли к нему и начали предъявлять претензии, что он нетрезв. Мужчина пытался объяснить, что возвращается с работы домой и выпил бутылку пива. Однако правоохранителей такой ответ не удовлетворил и его силой затянули в полицейский комнаты. Один из подозреваемых сбил потерпевшего с ног специальным приемом, от чего последний потерял сознание", - говорится в сообщении.
Когда мужчина пришел в себя, другой патрульный нанес ему несколько ударов в голову.
Другому доставленному в полицейскую комнату подозреваемые разбили об голову стул, били ногами и руками по туловищу и голове.
По данным следствия, есть по крайней мере два эпизода получения неправомерной выгоды.
"В первом случае речь шла о тысяче гривен, во втором - тысяче гривен и трех тысячах российских рублей. В обоих случаях схема была примерно одинаковой. Полицейские подходили к женщинам, которые выглядели как приезжие (с чемоданами, только сошли с поезда, расспрашивали дорогу и прочее) и под предлогом проверки документов начинали выясняли, с какой целью прибыли в Харьков", - рассказали в прокуратуре.
Сообщается, что затем они приглашали их в полицейскую комнаты, где начинали рассказывать, что женщина нарушила закон, на нее будет составлен протокол об административной ответственности, обыскивали ее личный вещи.
Полицейские обещали обратиться в контролирующие органы с целью наложения штрафных санкций или прекращения социальных выплат. Испуганные женщины отдавали деньги, которые были при себе лишь бы решить проблему.
В одном случае патрульные сообщили женщине, что она не имеет права носить с собой документы своей матери (пенсионное удостоверение и банковскую карточку), поэтому они обратятся в компетентные органы, чтобы выплаты пенсий прекратить. Женщина на коленях умоляла "правоохранителей" не забирать у ее мамы пенсию, но "решить" вопрос удалось только деньгами.
Возбуждено уголовное дело. Суд избрал начальнику подразделения и двум полицейским мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога, заместителю начальника - круглосуточный домашний арест.
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