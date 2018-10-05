В Харькове полицейские били, издевались и морально унижали пассажиров метрополитена, вымогая деньги.

Работникам полиции Харькова стало известно о незаконных действиях их коллег, которые несли службу на одной из станций метро, ​​после чего информацию передали в управление Департамента внутренней безопасности, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"После проведенной проверки было установлено, что полицейские одной из смен систематически, под надуманным предлогом, останавливают пассажиров и заводят в служебную комнату. Угрожая привлечением к ответственности, применяя меры физического насилия и моральное унижение, они требуют и получают от них деньги", - рассказали в Нацполиции.

Среди причастных к вымогательству - майор, лейтенант и двое сержантов полиции.

"Бойцы отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ приняли фигурантов сразу после получения ими средств от женщины, якобы за непривлечение к административной ответственности", - говорится в заявлении.

По данным харьковской прокуратуры в июле полицейские несли службу на станции метро "Южный вокзал", где увидели мужчину, который, пошатываясь, выходил из метро.

"Они подошли к нему и начали предъявлять претензии, что он нетрезв. Мужчина пытался объяснить, что возвращается с работы домой и выпил бутылку пива. Однако правоохранителей такой ответ не удовлетворил и его силой затянули в полицейский комнаты. Один из подозреваемых сбил потерпевшего с ног специальным приемом, от чего последний потерял сознание", - говорится в сообщении.

Когда мужчина пришел в себя, другой патрульный нанес ему несколько ударов в голову.

Другому доставленному в полицейскую комнату подозреваемые разбили об голову стул, били ногами и руками по туловищу и голове.

По данным следствия, есть по крайней мере два эпизода получения неправомерной выгоды.

"В первом случае речь шла о тысяче гривен, во втором - тысяче гривен и трех тысячах российских рублей. В обоих случаях схема была примерно одинаковой. Полицейские подходили к женщинам, которые выглядели как приезжие (с чемоданами, только сошли с поезда, расспрашивали дорогу и прочее) и под предлогом проверки документов начинали выясняли, с какой целью прибыли в Харьков", - рассказали в прокуратуре.

Сообщается, что затем они приглашали их в полицейскую комнаты, где начинали рассказывать, что женщина нарушила закон, на нее будет составлен протокол об административной ответственности, обыскивали ее личный вещи.

Полицейские обещали обратиться в контролирующие органы с целью наложения штрафных санкций или прекращения социальных выплат. Испуганные женщины отдавали деньги, которые были при себе лишь бы решить проблему.

В одном случае патрульные сообщили женщине, что она не имеет права носить с собой документы своей матери (пенсионное удостоверение и банковскую карточку), поэтому они обратятся в компетентные органы, чтобы выплаты пенсий прекратить. Женщина на коленях умоляла "правоохранителей" не забирать у ее мамы пенсию, но "решить" вопрос удалось только деньгами.

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