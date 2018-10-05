Специалисты из Университета Сэлфорда в Великобритании установили, что относительно низкие концентрации экстракта зеленого чая матча приостанавливают распространение стволовых клеток рака груди, сообщает "Сегодня".

Результаты исследования доказали способность чая заменять химические вещества, которые применяются в иммуносупрессорах вроде рапамицина для приостановки метастазирования определенных раковых клеток.

Зеленый чай матча - это натуральный продукт, который используется в диетических пищевых добавках с огромным потенциалом для целого ряда терапий, пояснили ученые. При этом они отмечают, что его молекулярный механизм оставался для науки в достаточной степени малоизученным.

"Используя метаболическое фенотипирование, мы выяснили, что этот чай подавляет окислительный митохондриальный метаболизм. Другими словами он не дает клеткам повторно получать "топливо", тем самым делая их неактивными и мертвыми", - резюмировали исследователи.

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