Украина готова немедленно обменять Сенцова [ Редактировать ]
Украина готова немедленно забрать политзаключенного Олега Сенцова из российской тюрьмы и предоставить ему необходимое лечение и реабилитацию, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Сейчас мы не имеем точной информации о его настоящем, реальном состоянии здоровья. Наши консулы добиваются личной встречи с Олегом, который является гражданином Украины. Наша омбудвумен Людмила Денисова готова немедленно вылететь к Олегу", - написала Геращенко в Facebook.
По словам Геращенко, украинские врачи также готовы выехать к Сенцову, если получат соответствующий допуск и разрешение Москвы.
"Украина готова немедленно забрать Олега и предоставить ему необходимое лечение и реабилитацию, и передать в обмен любого из россиян, осужденных в Украине за тяжкие преступления", - подчеркнула она.
Напомним, 5 октября украинский омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала информацию о том, что Олег Сенцов прекратил голодовку. После этого адвокат Олега Сенцова показал письмо политзаключенного, в котором тот объясняет причины прекращения голодовки.
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